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انفصال وعد البحري وزوجها وتعطل تسجيل ألبومها

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انفصال وعد البحري وزوجها وتعطل تسجيل ألبومها انفصال وعد البحري وزوجها وتعطل تسجيل ألبومها

الثلاثاء 28-04-2015 19:03

ورد نبأ صحفي يشير إلى انفصال الفنانة وعد البحري وزوجها المنتج أحمد البنا ولقد حاولنا مراراً الاتصال بهما للتأكد من الخبر لكننا لم نتمكن من الوصول لهما.

وورد في البيان ما يلي: بعد احتفالها بعيد ميلادها منذ عدة أيام، نشبت خلافات حادة بين المطربة وعد البحري وزوجها أحمد البنا وصلت لتركها المنزل وتوقف العمل في ألبومها الذي ينتجه لها زوجها أحمد البنا".

وبالرغم من تأكيد مقربين منهما أن الانفصال بات وشيكاً وأن الحياة بينهما وصلت إلى طريق مسدود، إلا أن وعد وزوجها التزما الصمت ولم يجيب أي منهما على هاتفه الأمر الذي يؤكد الخبر وحتى الآن لا يعرف مصير ألبوم وعد الذي كان سيطرح قريباً، لولا توقف التسجيل فيه بشكل مفاجئ.

 

 

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