Avengers: Age of Ultron في المرتبة الأولى عالمياً

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، بقاء فيلم Paul Blart: Mall Cop 2 حيث حصد 5.3 مليون دولار، وتراجع فيلم Home الى المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 13.7 مليون دولار، ودخل فيلم The Left Ear في المرتبة الثالثة مع 27 مليون دولار، وتراجع فيلم Furious 7 من المرتبة الأولى الى الثانية حاصداً مبلغ 69.7 مليون دولار ودخل فيلم Avengers: Age of Ultron مباشرة في المرتبة الأولى حيث جمع 201.2 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Unfriended الى المرتبة الخامسة مع 6.1 مليون دولار، وبقي فيلم Home في المرتبة الرابعة حيث جمع 8 مليون دولار، ودخل فيلم The Age of Adaline مباشرة في المرتبة الثالثة حاصداً 13.2 مليون دولار، وبقي فيلم Paul Blart: Mall Cop 2 في المرتبة الثانية مع 14.7 مليون دولار، وصمد فيلم Furious 7 في المرتبة الأولى بعد أن حصد 17.8 مليون دولار.

في لبنان، دخل فيلم Beyond The Reach في المرتبة الخامسة حيث شاهده 2387 شخص، ودخل فيلم Tracers في المرتبة الرابعة مع 3051 مشاهد، وتراجع فيلم Paul Blart: Mall Cop 2 الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 7145 شخص، وتراجع فيلم Furious 7 من المرتبة الأولى الى الثانية مع 8977 مشاهد، ودخل فيلم The Age of Adaline مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 9385 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم Big Game الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 12636 شخص، ودخل فيلم Barely Lethal في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 16667 شخص، وتراجع فيلم Paul Blart: Mall Cop 2 الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 22972 شخص، وشهدت المرتبة الثانية دخول فيلم Tracersحيث شاهده 28764 شخص وبقي فيلم Furious 7 في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 36685 شخص.

في مصر، دخل فيلم The Longest Ride في المرتبة الخامسة حيث جمع 273 ألف جنيه، ودخل فيلم Run All Night الى المرتبة الرابعة حاصداً 829 ألف جنيه، وبقي فيلم Furious 7 في المرتبة الثالثة بعد أن حصد مليون و 794 ألف جنيه، وبقي فيلم "زنقة ستات" في المرتبة الثانية مع مليونين و 357 ألف جنيه وبقي أيضاً فيلم "كابتن مصر" في المرتبة الأولى بعد أن حصد 3 ملايين و 459 ألف جنيه.