طريقة طبيعية للوقاية من سرطان الفم

أكدت دراسة أمريكية جديدة أنّ في براعم البروكولي مادة تمنع تطوّر الأورام السرطانيّة في الفم والحلق.

وعمد الباحثون في جامعة بيتسبورغ خلال أكثر من شهر إلى إعطاء مادة الـsulforaphane، وهي مادة موجودة في الخضر كالبروكولي والملفوف، لفئران لديها استعداد للإصابة بسرطان الفم.

وأثبتت الدراسة التي عرضت نتائجها في المؤتمر السنوي عن السرطان أن الـ sulforaphane ساهم في التخفيف من عدد الأورام وتأثيرها، من خلال وضع حدّ للمواد المسببة للسرطان.

ومن أجل معرفة ما إذا كان لهذه المادة المفعول نفسه على الإنسان، عمد الباحثون إلى إجراء الاختبار على 10 متطوّعين قاموا بتناول مشروبات غنيّة ببراعم البروكولي، وتحتوي على الـ sulforaphane، وقد كانت النتائج إيجابيّة.

ولكن يبقى التأكّد من نتائج هذه الدراسة عبر إجراء تجربة سريرية على 40 فرداً يعانون من سرطان الفم.