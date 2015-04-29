"الجولف" يسرع شفاء مرضى السكتة الدماغية ويعزز قدراتهم المخية

كشف فريق من الباحثين بجامعة ريجنسبرج الألمانية عن نتائج جديدة وهامة للغاية بخصوص السكتة الدماغية، وتأثير بعض أنواع الرياضات على طبيعة المرض ومدى تطوره.

وأشارت الدراسة إلى أن رياضة الجولف قد تسرع معدل استشفاء مرضى السكتة الدماغية، لافتة إلى أن الأشخاص الذين واظبوا على حضور دروس الجولف حدث لهم تحسن ملحوظ فى الوظائف المخية والقدرات العقلية، وهو ما يعد أمرًا مثيرًا للغاية.

وشملت الدراسة 24 شخصًا من المصابين بالسكتة الدماغية، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و72 عامًا، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، حيث تلقت المجموعة الأولى حصصًا تدريبية فى رياضة الجولف بمعدل مرتين فى الأسبوع، وذلك لمدة شهرين ونصف.

وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين تلقوا تدريبات فى رياضة الجولف أحرزوا تقدمًا ملحوظًا فى طبيعة المرض، وأدوا بشكل أفضل أثناء خضوعهم للاختبارات المتعلقة بالإدراك والفهم والقدرة على الاستيعاب.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "International Psychogeriatrics"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع والعشرين من شهر أبريل الجارى.

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