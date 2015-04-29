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اطّمنى على وصول الأكسجين لجنينك علشان تحافظى على حياته

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اطّمنى على وصول الأكسجين لجنينك علشان تحافظى على حياته اطّمنى على وصول الأكسجين لجنينك علشان تحافظى على حياته
الإنجاب والحمل حلم كل امرأة فى هذا الكون، وهو أن تصبح أمّا لطفل يحمل العديد من صفاتها وصفات شريك حياتها، ولكن هناك سؤال مهم جدا وهو كيف يمكن أن تحافظ كل أم على جنينها أثناء فترة الحمل؟

وفى هذا سياق يشير الدكتور عمرو الشراكى، استشارى أمراض نساء والتوليد فى مستشفى الجلاء للولادة، إلى أنه من أهم الأشياء التى يجب أن تدركها السيدات أثناء فترة الحمل هى حركة الجنين داخل الرحم.

ويتابع د.عمرو أن عدم حركة الجنين داخل الرحم يعد مؤشرا خطيرا قد يؤدى إلى وفاته، ويرجع السبب الأساسى فى ذلك هو نقص وصول الأكسجين للجنين.

ويضيف استشارى أمراض النساء والتوليد أن قصور المشيمة يعد من أهم أسباب نقص وصول الأكسجين للجنين، ويوضحه "رسم نبض الجنين" ودوبلر الأوعية الدموية، وهذا يساعد على قياس كمية الدم التى تصل للجنين.

وأخيرا يؤكد استشارى النساء والتوليد أن تعرض الجنين لنقصان كمية الأكسجين فى أوائل فترة الحمل قد يتسبب فى وفاته، ولكن فى أواخر الحمل ينصح بالكشف الدورى لأن ذلك يتسبب فى الولادة المبكرة، خاصة فى حالة إصابة بالسيدة ببعض الأمراض المزمنة كالضغط والسكر.
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