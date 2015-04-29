ضبط هارب من المراقبة فى قضية سرقة بالإكراه بكفر الزيات

تمكن ضباط مباحث مركز كفر الزيات من ضبط عاطل مقيم بقرية إبيار هارب من المراقبة فى قضية سرقة بالإكراه.

تلقى اللواء عبد الحميد عثمان الحصى، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أشرف درويش، مأمور مركز كفر الزيات، بتمكن الرائد على أبو زهرة، رئيس مباحث المركز، والقوة المرافقة له، من ضبط المتهم "محمد أشرف ع"، 22 سنة، عاطل مقيم قرية إبيار هارب من المراقبة فى القضية 25344 لسنة 2011 جنايات مركز كفر الزيات (سرقة بالإكراه)، والمحرر عن هروبه المحضر 17511 جنح كفر الزيات. تحرر المحضر 20 أحوال مركز كفر الزيات وتولت النيابة العامة التحقيق.

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