ضبط عصابة تسرق السيارات ثم تعيدها مقابل مبالغ مالية بالمحلة

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالغربية من ضبط تشكيل عصابى مكون من 5عاطلين تخصصوا فى سرقة السيارات وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية وعثر بحوزتهم على 12,5كيلو بانجو وفرد خرطوش و8طلقات ومطواة.

كانت معلومات قد توفرت لضباط مباحث مركز المحلة بقيام علاء م وشهرته"علاء طحينة"29سنة عاطل مقيم قرية كفر حجازى مركز المحلة مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى 9قضايا سرقة سيارة وسلاح نارى ،عيد ا 29سنة عاطل مقيم قرية كفر حجازى مسجل شقى خطر سبق ضبطه واتهامه فى 7قضايا مخدرات وسلاح أبيض وضرب ،ومحمد ف21سنة عاطل مقيم قرية كفر حجازى مركز المحلة مسجل شقى خطر سبق ضبطه واتهامه فى 5قضايا سلاح أبيض ضرب وشروع فى قتل،بليغ جبريال ع 38سنة سائق مقيم منطقة الجمهورية ثان المحلة،أحمد م وشهرته"أحمد ميمى 30سنة عاطل مسجل شقى خطر مقيم قرية شبراملكان مركز المحلة بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات وإعادة لمالكيها مقابل الحصول على مبالغ مالية.

و تم عرض المعلومات على اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية قرر تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين قاده اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية ضم العميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والعقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والمقدم احمد كوهية مفتش مباحث مركز المحلة والنقيب عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 12,5كيلو بانجو وفرد خرطوش و8طلقات لذات العيار ومطواة تم التحفظ على المضبوطات واعترف المتهمين بارتكاب عدد من وقائع سرقات السيارات وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار تحرر المحضر 16201جنايات مركز المحلة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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