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ضبط "مستريح" رابع بكفر الشيخ استولى على مليون جنيه والنيابة تحبسه 15يوما

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ضبط "مستريح" رابع بكفر الشيخ استولى على مليون جنيه والنيابة تحبسه 15يوما ضبط "مستريح" رابع بكفر الشيخ استولى على مليون جنيه والنيابة تحبسه 15يوما
قرر المستشار أحمد عبد الحى، رئيس نيابة كفر الشيخ، بعد التحقيقات التى أجراها عمرو أنور وكيل النيابة تحت إشراف المستشار محمد الحلو المحامى العام لنيابات كفر الشيخ بحبس "و. ز. م. ع. ا" 41 سنة، أخصائى شئون عاملين بإحدى المديريات بمحافظة كفر الشيخ 15 يوماً.

تعددت البلاغات أمام العقيد عادل سلامة رئيس مباحث الأموال العامة، تحت إشراف اللواء عبد الرحمن شرف، مدير الأمن ورئاسة العميد أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية.

وأكدت البلاغات استيلاء "مستريح" كفر الشيخ الرابع على أكثر من مليون جنيه، وتقدم 15 من المجنى عليهم ببلاغات وتحرر المحضر رقم 1259 جنح قسم ثانى كفر الشيخ وتم تحويلها لنيابة بندر كفر الشيخ.

وتولى عمرو أنور وكيل النيابة التحقيقات واستدعى المجنى عليهم اليوم الثلاثاء وأدلى 8 منهم بأقوالهم والتى أكدوا فيها أنهم دفعوا له ولشريكيه "ا. ع. ر" و"م. ع. ا" مبالغ متعددة ما بين 50 ألف لـ100 ألف لكل منهما لتوظيفها ومنحهما ربحا ولكنه لم ينفذ ما وعد به.

وعقب انتهاء التحقيقات التى أجراها عمرو أنور وكيل النيابة وبالعرض على المستشار أحمد عبد الحى رئيس النيابة تحت إشراف المستشار محمد الحلو المحامى العام لنيابات كفر الشيخ تقرر حبس المتهم 15 يوما.


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