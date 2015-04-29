رسميًا.. الأهلي يجدد الثقة في جاريدو ويطالب الجماهير بمساندته

قال اللواء محمود علام مدير عام النادي الأهلي أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة المهندس محمود طاهر في اجتماعه الليلة ناقش الأوضاع الخاصة بفريق الكرة واحتياجاته للمرحلة المقبلة.

وأضاف أن المجلس أكد في ختام مناقشاته على ثقته الكاملة في الكابتن علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة والجهاز الفني بالكامل، مشددًا على قدرتهم في تجاوز هذه المرحلة العصيبة من بناء جيل جديد والاستعداد القوي لمواجهة المغرب التطواني في إياب دور الـ16 لدورى أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل.

وأشار علام إلى أن المجلس يقدر تمامًا مشاعر جماهير الأهلى الراغبة دائمًا في مواصلة الانتصارات وحصد البطولات على المستوى المحلي والإفريقي.

وقال علام إن مجلس الإدارة يعول كثيرًا على جماهير الأهلي الوفية في مساندة الفريق خلال هذه المرحلة واستعادة الانتصارات.

وأكد على أن جماهير الأهلي المعروفة بوفائها لناديها والتي كانت الدور المشترك في كل البطولات سيكون لها الدور الأكبر في الوقوف خلف الفريق لتحقيق الهدف المنشود على كافة المستويات، وهو استعادة البطولات والانتصارات من جديد.

ونفى علام مناقشة المجلس في اجتماعه الليلة أية تغييرات على الجهاز الفني وأنه مستمر في مسئوليته لتحقيق طموحات جماهير الأهلي.