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الرئيس القبرصى: نحن أول من أيد 30 يونيو والسيسى يعمل على تحقيق الاستقرار

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الرئيس القبرصى: نحن أول من أيد 30 يونيو والسيسى يعمل على تحقيق الاستقرار الرئيس القبرصى: نحن أول من أيد 30 يونيو والسيسى يعمل على تحقيق الاستقرار
قال الرئيس القبرصى نيكول انستاسيادس: "شرحنا لشركائنا الوضع فى بعد ثورة 30 يونيو وأيدنا الإرادة الشعبية التى اختارت الرئيس السيسى"، مستطردًا: "كنا أول دولة تزور مصر بعد ثورة 30 يونيو، والرئيس السيسى سيساعد على استقرار البلد".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، عبر فضائية "صدى البلد"، من قبرص، أنه التقى الرئيس السيسى 8 مرات وشعر أنه سيعمل على استقرار البلاد ونشر الديمقراطية، لافتًا إلى أن مصر لها دور ريادى بالمنطقة ومتفائلاً بمستقبل مصر فى ظل تولى الرئيس السيسى المسئولية.

ولفت الرئيس القبرصى إلى أن موقع قبرص الجغرافى يعطيها ميزة التواصل بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقا، متابعًا: "نوفر مناخ استثمارى جاذب لرجال الأعمال فى قبرص ولدينا بيئة صديقة للاستثمارات".

وأوضح أنه تم تنفيذ برامج الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى بكل بنوده وهو ما تم جنى ثماره فيما بعد.

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مصر 365

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