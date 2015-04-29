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سفير مصر بمدريد: إنشاء محطة للرياح بـ120 مليون يورو بتمويل إسبانى

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سفير مصر بمدريد: إنشاء محطة للرياح بـ120 مليون يورو بتمويل إسبانى سفير مصر بمدريد: إنشاء محطة للرياح بـ120 مليون يورو بتمويل إسبانى
قال السفير أحمد إسماعيل عبد المعطى، سفير فى إسبانيا، إن المباحثات المصرية الإسبانية تتضمن القضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء محطة للرياح فى منطقة جبل الزيت بتمويل كامل من الإسبانية بـ120 مليون يورو.

وأكد السفير المصرى بإسبانيا فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc" مع الإعلامية لميس الحديدى، أن ملف حسين سالم تختص به السلطات القضائية فقط، وأن ما نشرته إحدى الصحف الإسبانية ليس دقيقًا.


>- وزراء الخارجية والبترول والكهرباء يرافقون الرئيس فى زيارته لأسبانيا

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