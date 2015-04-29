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وزير السياحة: لا تعديل بضوابط الحج.. وإجراء القرعة الإلكترونية 17 مايو

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وزير السياحة: لا تعديل بضوابط الحج.. وإجراء القرعة الإلكترونية 17 مايو وزير السياحة: لا تعديل بضوابط الحج.. وإجراء القرعة الإلكترونية 17 مايو
أكد خالد رامى وزير السياحة، عدم تعديل التوقيتات المحددة لإجراء وتنفيذ القرعة الإلكترونية للحج السياحى فى 17 مايو المقبل، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج هذا العام 1436 هـ، رافضًا طلب غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور بتأجيل موعد إغلاق باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين فى أداء الحج السياحى، على موقع خدمات الحج والعمرة إلى 28 مايو المقبل، بدلاً من 14 مايو.

من جانبه قال أشرف عمر وكيل أول وزارة السياحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن وزارة الحج السعودى أرسلت مخاطبة رسمية لوزير السياحة المصرى، تؤكد فيه عدم صحة ما تداولته غرفة شركات السياحة عن تعديل التوقيتات المعلنة بنظام المسار الإلكترونى والخاصة بإجراءات الحج، موضحًا أن وزارة الحج السعودى أكدت أن المسار مطبق على جميع دول العالم، ولا يختلف تطبيقه مع دولة عن أخرى، مطالبه من وزير السياحة المصرى بإلزام الشركات المنظمة لرحلات الحج بالموعد المحدد لإنهاء الإجراءات نهاية شهر شعبان المقبل.

وأشار عمر، إلى أن الوزارة ملتزمة بالتوقيتات المحددة والتى تتضمن غلق باب تسجيل الحجاج على الموقع الإلكترونى لخدمات الحج والعمرة لكل المستويات فى 14 مايو المقبل، على أن يتم إجراء القرعة الإلكترونية فى 17 مايو المقبل، مشيرًا إلى فتح باب التضامنات للشركات من 18 حتى 23 مايو المقبل، على أن يبدأ سفر لجان القطاع لبدء معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضى من 18 مايو حتى 17 يونيو المقبل.

- "غرفة الشركات" تطالب بتأجيل موعد إغلاق تسجيل الحج السياحى لـ28 مايو

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مصر 365

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