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صور هدية تذكارية من وزراء الشباب والرياضة العرب للرئيس السيسى

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ينشر "اليوم السابع"، صور تقديم المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسى من وزراء الشباب والرياضة العرب عقب انتهاء اللقاء بمقر الرئاسة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، التقى صباح اليوم الثلاثاء، بوزراء الشباب الرياضة العرب، ورؤساء مجالس الشباب والرياضة بالدول العربية، وعدد من السفراء العرب المعتمدين لدى القاهرة، وذلك بحضور المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة.

الرئيس السيسى يلتقى بوزراء الشباب والرياضة العرب ورؤساء مجالس الشباب والرياضة بالدول العربية -اليوم السابع -4 -2015
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الرئيس السيسى يلتقى بوزراء الشباب والرياضة العرب ورؤساء مجالس الشباب والرياضة بالدول العربية

لقطة جماعية للرئيس ووزراء الشباب والرياضة العرب ورؤساء مجالس الشباب والرياضة بالدول العربية -اليوم السابع -4 -2015
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لقطة جماعية للرئيس ووزراء الشباب والرياضة العرب ورؤساء مجالس الشباب والرياضة بالدول العربية

وزراء الشباب والرياضة العرب يهدون الرئيس السيسى الدرع -اليوم السابع -4 -2015
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وزراء الشباب والرياضة العرب يهدون الرئيس السيسى الدرع

وزير الشباب والرياضة يقدم للرئيس السيسى الهدية التذكارية -اليوم السابع -4 -2015
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وزير الشباب والرياضة يقدم للرئيس السيسى الهدية التذكارية


>- السيسى لوزراء الشباب العرب: الإعلام ليس مطالباً بأن يكون من أدوات الدولة

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