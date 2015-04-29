محافظ كفر الشيخ: أمتلك مستندات تثبت وجود فساد بالمؤسسات التعليمية

أكد الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، أنه حزين بسبب الاعتماد على الأهواء فى اختيار الكوادر بالتربية والتعليم وعدم التوزيع العادل للمعلمين والعمال والوكلاء وهذا ما أدى إلى خلل فى العملية التعليمية متسائلا كيف يؤدى المعلم عمله وسط هذا الخلل؟" .

وأضاف: لدىّ معلومات عن الفساد فى توزيع المعلمين وكيف يتواجد 27 معلمًا زيادة فى مادة واحدة بإحدى مدارس كفر الشيخ؟" وقال: "عندى فواتير بالأرقام على مكتبى وبالأسماء عن إهدار المال العام".

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع قيادات التربية والتعليم ومجلس الأمناء بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

وقال: "لو سمحتوا أنتم مسئولون عن بناء شخصية الطفل إن لم تكونوا عادلين فكيف نبنى جيلاً يبنى مصر؟".

وأضاف المحافظ: "هناك ثلاثة وكلاء زيادة فى إحدى المدارس"، متسائلاً: :من أين جاءت تلك المجاملة ولماذا؟ ولمصلحة من؟

وقال: "أُحمل الدكتور غازى البنوانى وكيل مديرية التربية والتعليم والقائم بأعمال وكيل الوزارة مسئولية إعادة توزيع كل من هو زائد؟ أيًا كان الواسطة ومطلوب إعادة تقييم هذا الموضوع ولنبدأ من العام الدراسى الجديد".

وأضاف: "من الآن فصاعدًا لابد من إعادة توزيع المعلمين بشكل عادل وممنوع وجود زيادة فى أى مدرسة وعلى كل مدير إدارة أن ينفذ ذلك ومن لا يستطيع تنفيذ ذلك فليترك موقعه ونأتى بمن ينفذ العدل".

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