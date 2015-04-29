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بالفيديو – المحمدي يصنع .. وهال سيتي يعبر ليفربول

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بالفيديو – المحمدي يصنع .. وهال سيتي يعبر ليفربول بالفيديو – المحمدي يصنع .. وهال سيتي يعبر ليفربول

بدأ هال سيتي مهمتة الصعبة في النجاة من الهبوط من الدوري الإنجليزي بنجاح، بعدما تغلب يوم الثلاثاء على ضيفه ليفربول بهدف دون رد.

واستضاف هال سيتي فريق ليفربول في ملعبه كي سي ستاديوم لحساب الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

واستطاع النمور الفوز بهدف دون رد، سجله مايكل داوسون في الدقيقة 37 برأسية بعد عرضية قادمة من أحمد المحمدي.

ورفع الفوز رصيد هال سيتي إلى 34 نقطة في المركز الـ15، بفارق أربع نقاط عن المركز 18 والذي يؤدي بصاحبه إلى الهبوط.

فيما تجمد رصيد ليفربول عند 58 نقطة في المركز الخامس، بفارق سبع نقاط عن مانشستر يونايتد الرابع في إطار منافستهما على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتبقى لهال سيتي عدة مباريات صعبة للنجاة من الهبوط، إذ أنه سوف يواجه حتى نهاية الموسم كل من أرسنال، كريستال بالاس، توتنام، ومانشستر يونايتد.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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