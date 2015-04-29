محافظ كفر الشيخ: نخطط للاستفادة من 134 فدانا غرب المنطقة الصناعية بمطوبس

أصدر الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ توجيهاته بضرورة البدء فى التخطيط للاستفادة من مساحة الـ134 فدانا الواقعة غرب المنطقة الصناعية بمطوبس، واستثمار الموقع لخدمة التنمية الاقتصادية والاستثمارية لأبناء مطوبس، خاصة ولأهل كفر الشيخ عامة.

جاء ذلك أثناء تفقد المحافظ لأراضى أملاك الدولة، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، والأماكن الشاطئية لإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، اليوم الثلاثاء، والاجتماع الذى عقده بحضرور اللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة مطوبس.

كما شدد على سرعة مخاطبة الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية لعمل التخطيط الخاص بالمنطقة الحرفية وضرورة السرعة والإنجاز فى توصيل المرافق للمصانع القائمة داخل المنطقة دون تقاعس أو تباطؤ.