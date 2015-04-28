بالفيديو.. رئيس ميناء القاهرة الجوي: الحمار استغل ثغرة أمنية لدخول المطار

وصف اللواء طيار أحمد جنينة، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، واقعة دخول حمار إلى مطار القاهرة بأنها متعمدة، وتهدف لتشويه صورة الدولة المصرية، موضحا أن الحمار استغل وجود ثغرة أمنية للدخول إلى مطار القاهرة الجوى، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية وضعت خطة جديدة لتأمين الدخول والخروج.

وأوضح جنينة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «البيت بيتك»، تقديم الإعلاميين رامى رضوان، وإنجى أنور، المذاع على فضائية «TEN»، أن مصور الفيديو كان يقصد بذلك تصدير رسالة سيئة، مضيفا أنه تم نقل الحمار بواسطة إحدى السيارات وإيداعه في جراج مخصص للحيوانات.

وتابع جنينة أن «الحمار» من الممكن أن يكون أحد الأدوات المستخدمة في العمليات الإرهابية.

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