إلغاء الانتخابات الطلابية فى جامعتين بالضفة الغربية

ألغت جامعتان فى الضفة الغربية الانتخابات الطلابية المقبلة بعد هزيمة حركة فتح التى يتزعمها الرئيس الفلسطينى محمود عباس أمام حركة حماس فى انتخابات منفصلة بإحدى الجامعات الأسبوع الماضى.

وساقت جامعتا النجاح والخليل، الخاضعتان لسيطرة فتح، أسبابا فنية غير محددة لقرارهما الصادر اليوم الثلاثاء.

ويأتى القرار بعد أيام من هزيمة فتح فى بيرزيت، وهى جامعة مرموقة فى الضفة الغربية.

وفتح هى الحركة المهيمنة على السلطة الفلسطينية التى يترأسها عباس، والتى تحكم الضفة الغربية.

وتسيطر حماس على قطاع غزة منذ سيطرتها على القطاع من قوات عباس عام 2007.