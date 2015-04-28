الرئيس القبرصى: القضية الفلسطينية مفتاح حل الأزمة بالمنطقة

قال الرئيس القبرصى نيكول انستاسيادس، إن قبرص عضو فى الاتحاد الأوروبى ونعمل وفقًا لمصالحنا الخاصة، وندعم حل القضية الروسية – الأوكرانية عبر الحوار وليس الصدام المسلح"، مشيرًا إلى أن اكتشاف الغاز سببًا للتعاون بين الدول وليس الخلاف وهذا ما تعاونا فيه مع مصر ". مشددًا على أنه لابد من حل القضية الفلسطينية لأنها ستكون مفتاح لحل الأزمة فى المنطقة.

وأشار خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، عبر فضائية "صدى البلد"، من قبرص، إلى أنه لا يعتقد أن إسرائيل ستقوم بالتدخل فى حقول الغاز المكتشفة بين قبرص ومصر، موضحًا أنه فى كل لقاءاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أكد على عدم الهجوم وأنه يريد السلام مع كل الدول العربية.

وأوضح الرئيس القبرصى، أن الموقف المصرى واضح وداعم أمام احتلال شمال قبرص، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى زيادة التعاون بين مصر وقبرص خلال الفترة المقبلة.

وأعرب عن تمنيه أن تساهم كل الدول الصديقة من أجل إيجاد حل التوصل إلى السلام الدائم فى قبرص، موضحًا أن هناك تطلعات مع الجانب المصرى لحل القضية القبرصية فى الفترة المقبلة.