بالصور محمد منير:”بلاك تيما ” أمل جديد فى موسيقى مصر

أعرب الكينج محمد منير عن سعادته بأحدث ألبومات فريق بلاك تيما “غاوى بنى ادمين “،مؤكدا انهم أمل جديد فى موسيقى مصرية جميلة.

> ويم الألبوم الذى أشاد به منير فى توقيعه للفريق ،أغنيات.ليس لها ماضى ،كل مرة،ست الحسن،كن سعيد،على شط النيل،اوسو أوسو،يا برنس الليالى،بيبان عاليه،وينك،أنت فاكرنى هندى،أخبار اهرام جمهورية.

> يذكر أن اعضاء الفريق أمير صلاح الدين ومحمد عبده وأحمد بحر ،حرصوا على عقد جلسة إستماع خاصة للالبوم مع منير،لمعرفة رأيه بأغانيه قبل الطرح.