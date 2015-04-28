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بالصور محمد منير:”بلاك تيما ” أمل جديد فى موسيقى مصر

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1797473_10153158812175937_3689464097790315383_nأعرب الكينج محمد منير عن سعادته بأحدث ألبومات فريق بلاك تيما “غاوى بنى ادمين “،مؤكدا انهم أمل جديد فى موسيقى مصرية جميلة.
> ويم الألبوم الذى أشاد به منير فى توقيعه للفريق ،أغنيات.ليس لها ماضى ،كل مرة،ست الحسن،كن سعيد،على شط النيل،اوسو أوسو،يا برنس الليالى،بيبان عاليه،وينك،أنت فاكرنى هندى،أخبار اهرام جمهورية.
> يذكر أن اعضاء الفريق أمير صلاح الدين ومحمد عبده وأحمد بحر ،حرصوا على عقد جلسة إستماع خاصة للالبوم مع منير،لمعرفة رأيه بأغانيه قبل الطرح.

 

 

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