هانى شاكر يختتم حفل كورال أطفال مصر بأغنية "أحلف بسماها وبترابها"

اختتم الفنان هانى شاكر الفقرة الثانية والأخيرة من الحفل الشهرى "كورال أطفال مصر "، اليوم الثلاثاء، فى قاعة الاحتفالات الكُبرى بجامعة القاهرة، بأغنية "أحلف بسماها وبترابها" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وقدم الفنان هانى شاكر باقة من أشهر أغانيه منها "بلدى، والتوبة، ويا ريتنى"، بالإضافة إلى أغنية "يا أغلى اسم فى الوجود".

وجاء الحفل بتنظيم وزارة الشباب والرياضة، وبقيادة المايسترو سليم سحاب، بحضور المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، ومجموعة من وزراء الشباب والرياضة العرب، وأعضاء الوفود المشاركين فى مؤتمر وزراء الشباب والرياضة العرب، المقام اليوم وغدًا.

وقدم فريق الكورال مجموعة من الأغانى المنوعة فى أداء جماعى، منها أغانى "سهر الليالى، والدنيا ريشة فى هوا، والوطن الأكبر، ومصر اليوم فى عيد، والدنيا ربيع"، ولاقت جميع الأغانى والفقرات الموسيقية التى قدمها كورال أطفال مصر، بقيادة المايسترو سليم سحاب، إعجاب جميع الحاضرين، وطلاب الجامعة.

وأشاد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بتقدم مستوى الأطفال أعضاء كورال أطفال مصر فى كل حفلة، ما يؤكد حجم الجهد المبذول من جانب المايسترو سليم سحاب فى تدريب الأطفال، مؤكّدًا دعم الوزارة لفريق الكورال وتوفير كل ما يحتاجه.

ويتكون فريق كورال أطفال مصر، من مجموعة من الأطفال من دور الرعاية والأيتام، ويهدف إعلاء الوجدان الفنى لهم، وتعزيز قيم الولاء والانتماء لديهم، بما يقدموه من أغانى وطنية فى مشروع تتبناه وزارتى الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى.

- هانى شاكر يحيى حفل كورال الأطفال بجامعة القاهرة ويغنى "الوطن الأكبر"