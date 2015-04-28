أخبار عاجلة

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا -
الأخبار - تفاصيل إجتماع مجلس الوزراء اليوم لبحث خطط تطوير التعليم -
آخرهم زوجة «الشيخ» بـ«تسمم الحمل».. لاعبون أفجعهم الموت في أقرب ذويهم -
الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هانى شاكر يختتم حفل كورال أطفال مصر بأغنية "أحلف بسماها وبترابها"

Google+ Print
اختتم الفنان هانى شاكر الفقرة الثانية والأخيرة من الحفل الشهرى "كورال أطفال "، اليوم الثلاثاء، فى قاعة الاحتفالات الكُبرى بجامعة القاهرة، بأغنية "أحلف بسماها وبترابها" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وقدم الفنان هانى شاكر باقة من أشهر أغانيه منها "بلدى، والتوبة، ويا ريتنى"، بالإضافة إلى أغنية "يا أغلى اسم فى الوجود".

وجاء الحفل بتنظيم وزارة الشباب والرياضة، وبقيادة المايسترو سليم سحاب، بحضور المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، ومجموعة من وزراء الشباب والرياضة العرب، وأعضاء الوفود المشاركين فى مؤتمر وزراء الشباب والرياضة العرب، المقام اليوم وغدًا.

وقدم فريق الكورال مجموعة من الأغانى المنوعة فى أداء جماعى، منها أغانى "سهر الليالى، والدنيا ريشة فى هوا، والوطن الأكبر، ومصر اليوم فى عيد، والدنيا ربيع"، ولاقت جميع الأغانى والفقرات الموسيقية التى قدمها كورال أطفال مصر، بقيادة المايسترو سليم سحاب، إعجاب جميع الحاضرين، وطلاب الجامعة.

وأشاد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بتقدم مستوى الأطفال أعضاء كورال أطفال مصر فى كل حفلة، ما يؤكد حجم الجهد المبذول من جانب المايسترو سليم سحاب فى تدريب الأطفال، مؤكّدًا دعم الوزارة لفريق الكورال وتوفير كل ما يحتاجه.

ويتكون فريق كورال أطفال مصر، من مجموعة من الأطفال من دور الرعاية والأيتام، ويهدف إعلاء الوجدان الفنى لهم، وتعزيز قيم الولاء والانتماء لديهم، بما يقدموه من أغانى وطنية فى مشروع تتبناه وزارتى الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى.

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015


>- هانى شاكر يحيى حفل كورال الأطفال بجامعة القاهرة ويغنى "الوطن الأكبر"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم