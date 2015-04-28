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محلب يشيد بجهود "الكهرباء" خلال استقباله رئيس شركة "شنايدر إلكتريك"

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استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، محمد سعد، رئيس منطقة أفريقيا والكاريبى بشركة "شنايدر إلكتريك – وشمال أفريقيا"، والمهندس شريف عبد الفتاح، نائب رئيس الشركة للشئون الحكومية والطاقة المتجددة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء.

فى بداية اللقاء توجه مسئولو الشركة بالتحية والشكر لرئيس الوزراء والحكومة على الجهود التى بُذلت من أجل نجاح المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، وظهورنا بهذا المظهر المشرف.

وأعلن مسئولو شركة "شنايدر الكتريك" أنهم يشاركون فى الخطة العاجلة لمواجهة مشكلات الكهرباء، والتى تستهدف إضافة 3600 ميجاوات، حيث إن نصيبهم منها يصل إلى 1500 ميجا، ويعملون بمشروعين فى أسيوط وغرب دمياط، حيث تقوم الشركة بتوريد لوحات الضغط المتوسط والمنخفض والمحولات، وسيتم الانتهاء من التوريد آخر مايو القادم.

اليوم السابع -4 -2015

وأشاروا إلى أنهم يعملون فى عدد آخر من المشروعات منها الأنفاق المرتبطة بمشروع قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة الشمسية بأسطح المبانى الحكومية وغيرها.

كما عرضوا المشاركة فى تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية عن طريق إحلال وتجديد المفاتيح القديمة بتكلفة أقل.

وأكدوا أنهم يعتزمون زيادة خطوط الإنتاج لمصنعهم الكائن بمدينة بدر، والذى يعمل به 1500 بين مهندس وفنى وإدارى وعامل، مشيرين إلى أنهم يقومون بتصدير 30% من الإنتاج لدول أفريقيا، وبعض دول آسيا.

اليوم السابع -4 -2015

من جانبه أشاد المهندس إبراهيم محلب بالجهود، التى تبذلها وزارة الكهرباء حاليًا، سواء فى مجال الصيانة التى لم تحدث منذ سنوات، أو زيادة الطاقة المنتجة من الكهرباء، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد شاكر المرقبى، كأحد الخبرات المتميزة فى هذا القطاع، وضع استراتيجية متميزة لمستقبل الكهرباء فى مصر، وهو ما يجرى تنفيذه حاليًا، حتى لا تحدث مشكلات السنوات السابقة، مشددًا على ضرورة أن تنتهى الشركة من الأعمال المكلفة بها فى التوقيتات الزمنية المحددة، فهناك متابعة جادة لتنفيذ الخطة العاجلة والمشروعات الأخرى.

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