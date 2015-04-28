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الرئيس القبرصى: السيسى سياسى ممتاز وشخصية جديرة بالاحترام

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الرئيس القبرصى: السيسى سياسى ممتاز وشخصية جديرة بالاحترام الرئيس القبرصى: السيسى سياسى ممتاز وشخصية جديرة بالاحترام
قال الرئيس القبرصى نيكوس انستاسيادس، إنه سعيد باستضافة الرئيس السيسى فى قبرص، قائلاً: "الرئيس السيسى سياسى ممتاز وشخصية جديرة بالاحترام"، مستطردًا: "تربطنا علاقات تاريخية مع الشعب المصرى".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، عبر فضائية "صدى البلد"، من قبرص، أن علاقة صداقة قوية تربط قبرص مع الشعب المصرى، متابعًا: "شعرنا من البداية بضرورة الوقوف بجانب الشعب المصرى لاستقرار والمنطقة".

وأوضح الرئيس القبرصى، أنه يهدف إلى تعزيز العلاقات المشتركة من خلال القمة الثنائية المرتقبة، مشيرًا إلى أن التعاون بين مصر وقبرص واليونان ليس موجهًا ضد أحد ولكنه لتعزيز العلاقات مع دول الجوار.


>- الرئيس القبرصى يتفقد التجهيزات الأخيرة بالقصر الرئاسى قبل وصول السيسى

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