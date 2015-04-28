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رئيس مطار القاهرة لـ"خالد صلاح": "واقعة الحمار لن تتكرر.. وربنا ما يعيده"

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رئيس مطار القاهرة لـ"خالد صلاح": "واقعة الحمار لن تتكرر.. وربنا ما يعيده" رئيس مطار القاهرة لـ"خالد صلاح": "واقعة الحمار لن تتكرر.. وربنا ما يعيده"
قال اللواء طيار أحمد جنينة رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، إن وزير الطيران الطيار حسام كمال أمر بفتح تحقيقات حول تواجد "حمار" فى مطار القاهرة، معربا عن سعادته بهذه القضية لأنها جعلتهم يكتشفون ثغرة أمنية داخل الميناء سيتم معالجتها والتنبه لها لمنع تكرارها مرة أخرى.

ووعد "جنينة" عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، بعدم تكرار هذه الواقعة مرة أخرى لأنها تسىء للمظهر الحضارى للدولة المصرية، قائلاً: "وربنا ما يعيد الحمار تانى لمصر للطيران وأوعد الشعب إنها مش هتتكرر تانى"، مشيرا إلى أنه يحتمل أن هذا "الحمار" حُمل على سيارة عن عمد، حتى يدخل هذا المكان ويُصور بنفس الطريقة التى تم تصويره بها لمسافة طويلة حتى يسئ لمظهر الحضارى".

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