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وزير التعليم: إخضاع 86 مدرسة تابعة للإخوان لإشراف الوزارة

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وزير التعليم: إخضاع 86 مدرسة تابعة للإخوان لإشراف الوزارة وزير التعليم: إخضاع 86 مدرسة تابعة للإخوان لإشراف الوزارة
أكد الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، وضع 86 مدرسة تابعة للإخوان، تحت إشراف الوزارة، قائلا "يختص بتحديد تلك المدارس اللجنة الخاصة بحصر أموال الإخوان تحت إشراف ورئاسة المستشار عزت خميس"، موضحا أنه يقوم بإرسال أى تعليمات جديدة خاصة بوضع أى مدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة.

وأضاف وزير التربية والتعليم فى حواره ببرنامج "الحياة اليوم" مع لبنى عسل، على الحياة، أن الوزارة تقوم بعمل رقابة مالية وحساب فى البنك لأولياء الأمور يقومون بدفع المصروفات مباشرة إلى الحساب البنكى، إضافة إلى رقابة إدارية ممثلة فى وجود مدير تنفيذى وممثل قانون يمثل الوزارة يدير المدرسة، وأيضًا ممثل مالى تم تعيينه من قبل الوزارة.

وأفاد وزير التعليم، بمتابعة تلك المدارسة الموضوعة تحت إشراف الوزارة بشكل يومى للتأكد مع عدم وجود نشر للفكر الخاص بالجماعة، فضلا عن مراجعة محتويات المكاتب الخاصة بالمدارس ومصادر واستبعاد أى كتب مخالفة للفكر.


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