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منع طالبة مسلمة من دخول فصلها بمدرسة فرنسية لارتدائها تنورة طويلة

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منع طالبة مسلمة من دخول فصلها بمدرسة فرنسية لارتدائها تنورة طويلة منع طالبة مسلمة من دخول فصلها بمدرسة فرنسية لارتدائها تنورة طويلة
منعت طالبة مسلمة فى الـ 15 من العمر من شارلفيل ميزيار، شمال فرنسا، من متابعة الحصص الدراسية لأنها كانت ترتدى تنورة طويلة سوداء، تعتبر رمزا دينيا، كما قالت السلطات- الثلاثاء.

وصرح المسؤول التربوى الإقليمى باتريس دوتو لوكالة فرانس برس "لم تطرد الفتاة، بل طلب منها العودة بلباس عادى، ويبدو أن والدها رفض أن تعود إلى المدرسة".

وذكرت الإدارة المحلية فى بيان "من الصعب أحيانا التمييز بين ما يعتبر رمزا دينيا واضحا أو استفزازا.. عندما يتعلق الأمر بأعمال يقوم بها الطلاب بالتشاور ناجمة عن أخرى أكثر وضوحا مرتبطة مثلا بارتداء النقاب لا بد من التحرك بحزم لضمان احترام مبدأ العلمانية".

ووفقا لصحيفة محلية منعت مديرة المدرسة الطالبة من دخول الصف فى 16 و25 أبريل لأن تنورتها السوداء الطويلة تعد رمزا دينيا.

وقالت الطالبة، التى تصل عادة إلى المدرسة بالنقاب وتخلعه قبل دخولها أن تنورتها "عادية وبسيطة ولا علاقة لها بالرموز الدينية على الإطلاق".

ووفقا لجمعية مكافحة كراهية الإسلام فى فرنسا، التى تحصى أعمال العنف أو التمييز ضد المسلمين، منعت 130 طالبة من دخول الصف فى فرنسا فى 2014 لارتدائهن ملابس تعتبر بمثابة رموز دينية.


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