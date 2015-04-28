المحامي العام بالوادي الجديد يسمح لطالب محبوس علي ذمة التحقيقات بأداء امتحان

أمر المستشار محمد عبد الحافظ ،المحامي العام لنيابات الوادي الجديد اليوم الثلاثاء ، بالسماح بنقل الطالب محمد . ق لمقر مدرسته السادات الثانوية بمدينة الخارجة ، تحت حراسه مشدده لأداء امتحان الميكانيكا بها والعودة مره أخري لمحبسه.وكانت النيابة العامة قد أمرت منذ يومين بحبس الطالب 4 أيام علي ذمة التحقيق ، علي خلفية اتهامه بتعاطي المخدرات ، خلف مديرية التموين بالخارجة ومعه 4 آخرين.وأوضح أحمد كمال مدير مدرسة السادات الثانوية بمدينة الخارجة أن الطالب حضر صباح اليوم للمدرسة تحت حراسه مشدده ، لأداء امتحان الميكانيكا ، وتم تخصيص لجنه خاصه له لأداء الأمتحان ، الذي بدأ في الثامنة صباحا وانتهي في العاشرة صباحا.وأضاف مدير المدرسة أن الطالب لم يتمكن من حضور المادة الأولي لظروف القبض عليه ،بينما أدي اليوم المادة الثانية.