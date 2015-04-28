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المحامي العام بالوادي الجديد يسمح لطالب محبوس علي ذمة التحقيقات بأداء امتحان

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المحامي العام بالوادي الجديد يسمح لطالب محبوس علي ذمة التحقيقات بأداء امتحان المحامي العام بالوادي الجديد يسمح لطالب محبوس علي ذمة التحقيقات بأداء امتحان

المحامي العام بالوادي الجديد يسمح لطالب محبوس علي ذمة التحقيقات بأداء امتحان

أمر المستشار محمد عبد الحافظ ،المحامي العام لنيابات الوادي الجديد اليوم الثلاثاء ، بالسماح بنقل الطالب  محمد . ق  لمقر مدرسته السادات الثانوية بمدينة الخارجة ، تحت حراسه مشدده لأداء امتحان الميكانيكا بها والعودة مره أخري لمحبسه.وكانت النيابة العامة قد أمرت منذ يومين بحبس الطالب 4 أيام علي ذمة التحقيق ، علي خلفية اتهامه بتعاطي المخدرات ، خلف مديرية بالخارجة ومعه 4 آخرين.وأوضح أحمد كمال مدير مدرسة السادات الثانوية بمدينة الخارجة أن الطالب حضر صباح اليوم للمدرسة تحت حراسه مشدده ، لأداء امتحان الميكانيكا ، وتم تخصيص لجنه خاصه له لأداء الأمتحان ، الذي بدأ في الثامنة صباحا وانتهي في العاشرة صباحا.وأضاف مدير المدرسة أن الطالب لم يتمكن من حضور المادة الأولي لظروف القبض عليه ،بينما أدي اليوم المادة الثانية.

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