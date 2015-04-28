مجلس جامعة المنصورة يوافق على اتفاقيات تعاون مع الجامعات الماليزية والموريتانية

وافق مجلس جامعة المنصورة برئاسة الدكتور محمد القناوي رئيس الجامعة على تعيين 4 أعضاء هيئة تدريس بوظيفة أستاذ وتعيين 9 بوظيفة أستاذ مساعد وتعيين 15 بوظيفة مدرس .

كما هنأ الدكتور محمد القناوي السادة عمداء الكليات وأعضاء المجلس بإنطلاق جامعة المنصورة muc وبدء التشغيل التجريبى لها كما قدم لهم الدعوة للمشاركة فى عمل القناة لتغطية الأحداث والفعاليات داخل الكليات وإنها قناة غير تقليدية تعبر عن نبض المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب

كما وافق المجلس على إنشاء رابطة لخريجي جامعة المنصورة من الكليات المختلفة للتواصل مع الخريجين

وكذلك الموافقة على عقد اتفاقية شراكة بين جامعة المنصورة والمعهد الاقليمى للتدريب الأهلي لخدمات القبول بالجامعات بنظام التعليم المفتوح .

ووافق المجلس على اعتماد توقيع اتفاقيات تعاون بين الجامعة وجامعة يانيانج بكوريا ، جامعة المدينة العالمية بماليزيا ، جامعة العلوم والطب بموريتانيا ، جامعة نوكشوط بمورتانيا