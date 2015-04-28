بالفيديو.. أول فيلم «أنيميشن» سعودي بالإنجليزية عن قصة «بلال» مؤذن الرسول

كتب : محمد سويلم

أعلنت شركة “برجون إنترتينمينت” الخليجية، أنها بصدد إطلاق أول فيلم كرتون عربي ثلاثي الأبعاد يحمل اسم “بلال”، وتدور أحداثه حول حياة الصحابي بلال بن رباح (الحبشي)، منذ طفولته.

وقال السيناريست ياسين كامل -أحد مؤلفي العمل والمخرج الفني- خلال حديثه مع ”ONA”، إن فيلم “بلال” هو فيلم (أنميشن)، يصور حياة الصحابي الجليل بلال بن رباح، ويحكي القصة الكاملة لهذه الشخصية التي قد لا تجد مؤلفات أو كتب تطرقت لها بهذا الشكل، الفيلم سوف يتناول قصته بأسلوب إبداعي مختلف يحمل روح عالمية في إنتاجه، وبتكلفة تصل إلى ما يقرب من مليون دولار.

وأشاد ياسين بالمجهود الذي بذله كل من القائمين على إنتاج العمل من ضمنهم أيمن جمال؛ الذى حرص على أن يكون لديهم أفلام “أنيميشن” تتحدث عن أحد الأبطال المشهورين في القصص الإسلامية، ويكون هذا العمل بمستوى وجودة عالمية.

وتابع ياسين، الفيلم يقف خلفه شباب سعوديين عملوا عليه منذ مدة طويلة، حتى يستطيعوا في النهاية إظهاره لنا بهذه التحفة السينمائية الرائعة والتي نفخر بأن تكون بطابع عربي، إسلامي، عالمي.

وأضاف ياسين؛ أنهم يستعدون لإعداد النسخة العربية من الفيلم، وأن الشركة بصدد دبلجة هذا العمل الفني إلى العديد من اللغات، مؤكدًا أنه يفخر بهذا العمل الرائع، وأن هذا العمل عالمي وسيفتخر به أبناء الوطن،وتمنى أن يصل هذا الفيلم للعالمية، وألا تقف قصة أبطالنا عند سيدنا بلال.

وذكر ياسين؛ أن «بلال» سوف يعرض بنسخته الإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية نهاية العام الجاري، وانطلاقا من أمريكا سيبدأ عرض الفيلم في باقي بلدان العالم، خاصة أن المعاني الموجودة في قصة سيدنا بلال رضي الله عنه يفتقر لها المجتمع الأمريكي، حيث كيف يمكن (لعبد) بأن يصبح سيداً في قومه .

وعن الهدف من عرض الفيلم في أمريكا أولا وباللغة الإنجليزية قال المؤلف ياسين إن ذلك “يعود إلى الحرص على نشر قصة بلال بن رباح المُلهمة والقيمة لكافة المشاهدين في العالم، ونشر الصورة الحقيقية عن أبطال مسلمين تجاهلهم الإعلام”، منوها إلى أن الفيلم يضع نصب عين المشاهد القيم الإنسانية والمساواة وأن الهدف الذى يسعى طاقم العمل تحقيقة هو هدف إنسانى بحت وتناول قصة الصحابى«بلال» ، وأبراز الدانب الإنسانى من القصة .

يشارك في هذا العمل مجموعة من الفنانين العالميين، أشهرهم البريطاني أديوال أكينوي أكبادجي الذي تعرف عليه الجمهور العريض من خلال أعمال عديدة، أشهرها “Thor: The Dark World” والمسلسلان”Game of Thrones” و”Lost”.