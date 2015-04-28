وزارة الري: انتشال 30 عينة من صندل الفوسفات اليوم بقنا

أصدرت وزارة الري بيانًا توضح فيه أن عمليات انتشال صندل الفوسفات تواصلت اليوم الثلاثاء بقنا، حيث مازالت تجرى عمليات التثقيب بجوانب الصندل وتجهيز الأسلاك التي تستخدم في رفعه.

وتستمر عملية أخذ العينات من المياه حتى اﻵن، وقد بلغ عددها اليوم 30 عينة تتضمن 14 عينة عن طريق معامل وزارة الموارد المائية والري و16 عينة عن طريق الشركة القابضة لمياه الشرب، وبذلك يبلغ إجمالي العينات التي تم سحبها وتحليلها منذ وقوع الحادث 435 عينة جاءت كلها مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية والقياسية.

على جانب آخر يصل في وقت متأخر مساء اليوم الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري قادمًا من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد أن انتهت فعاليات المؤتمر الإفريقي للبنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية.