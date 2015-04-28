بالصور.. مناورة السيطرة على حريق بتنكات الغاز بميناء دمياط

قال اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، فى تصريحات صحفية، إن الهيئة أجرت مناورة حريق تدريبية بجوار أحد تنكات الميثانول التابعة لإحدى الشركات بالميناء بغرض رفع كفاءة العاملين بالإطفاء وتأكيد قدراتهم على مجابهة الظروف الطارئة، وأن هذا التدريب يتم دوريًا من منطلق حرص الهيئة على الحفاظ على المال العام والبضائع ورؤوس أموال المستثمرين المتمثلة فى هذه القطاعات بالإضافة إلى الوقوف على نقاط القوة والضعف ومعالجة السلبيات فى حينها.



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جانب من المناورة

وقد أظهر التدريب سرعة استجابة جميع الجهات فى المشاركة فى تنفيذ المهام المكلفة بها خاصة التعاون المنظم والتنسيق بين الهيئة وشرطة الميناء والحماية المدنية فى التعامل مع الأزمات فى حالات الطوارئ.

وفى نهاية التدريب أكد صالح أن هذه المناورة هى ثمرة تدريب مستمر لمختلف عناصر الهيئة بالاشتراك مع جميع الجهات العاملة بالميناء، وتوجه لهم الشكر والتحية على المجهود المبذول، كما أكد ضرورة استكمال التدريب فى كافة الأوقات وفى جميع الأماكن المعرضة للأخطار فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد .



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مناورة حريق تدريبية بجوار أحد تنكات الميثانول



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المناورة جاءت بغرض رفع كفاءة العاملين بالإطفاء