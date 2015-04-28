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رموز قبائل وسط سيناء يستقبلون المحافظ بمركزى "الحسنة" و"نخل"

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رموز قبائل وسط سيناء يستقبلون المحافظ بمركزى "الحسنة" و"نخل" رموز قبائل وسط سيناء يستقبلون المحافظ بمركزى "الحسنة" و"نخل"
استقبل اليوم مشايخ وعقلاء ورموز القبائل بمناطق مركز الحسنة ونخل بوسط سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية والذين تفقدوا عددا من المناطق، وقاموا بافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية الجديدة فى مركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء.

وأشاد المحافظ بدور الأهالى فى هذه المناطق وقال: "نقدر ونثمن دور القوات المسلحة والشرطة فى حماية حدود الشرقية بدعم من أهالى سيناء الشرفاء.. وحرص الدولة على تنمية وتعمير سيناء بعد اقتلاع الإرهاب منها، والعمل على توطين الأسر وإقامة المشروعات من خلال المجتمعات التنموية المتكاملة، وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية الكاملة للمواطنين من أبناء مركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء".

وخلال الجولة افتتح المحافظ يرافقه نصر الله محمد رئيس مركز ومدينة نخل والدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة وعطية محمد عطية وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والمهندس محمد حسنى السقا رئيس الجهاز التنفيذى لتعمير سيناء إدارة التضامن الاجتماعى بنخل ومشروع إنشاء 32 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة نخل، ومشروع التجمع العمرانى بمنطقة الرواق بنخل.. كما تم تفقد مشروع إنشاء المستشفى المركزى بنخل الذى يضم 42 سريرا و3 غرف عمليات وغرفة عناية مركزة.. مشيرا إلى أنه سيتم استكمال منشآته فى أكتوبر القادم، وسيتم تأثيثه وتجهيزه بالمعدات الطبية وسيكون جاهزا للعمل فى خدمة المواطنين والطريق الدولى أول عام 2016.. وأن التجمعات التنموية المتكاملة تعمل على جذب الشباب وتدريبهم لتوفير فرص عمل لهم وصيانتها وإدارتها بعد ذلك.

ومن جانبه أكد المهندس محمد حسنى السقا رئيس الجهاز التنفيذى لتعمير سيناء أن التجمع العمرانى بمنطقة الرواق يقطنه أكثر من 30 أسرة يعملون فى مجالات الزراعة وتربية الأغنام والإبل وبعض الأعمال الحرفية الأخرى، ويضم بئر عميق للمياه وزراعات التين والرمان والزيتون والفاكهة والخضراوات والأعلاف.. إلى جانب عدد 20 صوبة زراعية ومزرعة سمكية ومزرعة أعلاف ملحقا بها حوشا لتربية الأغنام والماعز، وأن التجمع ضمن مشروع التنمية المتكاملة لأهالى سيناء، والذى يستهدف زراعة 1000 فدان بالزراعات الكثيفة لخدمة 1000 أسرة كمرحلة أولى.

وأعلن الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة أنه قد روعى فى المنشآت الصحية الجديدة عمل مداخل خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة للتسير عليهم.

وأضاف عطية محمد عطية وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أن الإدارة الاجتماعية تضم طابقين للمكاتب والاستراحات وتكلفت مبلغ 577 ألف جنيها للإنشاءات.. إلى جانب مبلغ 65 ألف جنيها للأثاث.

وانتقل المحافظ ومرافقوه إلى مدينة الحسنة.. حيث كان فى استقبالهم اللواء أيمن جبريل رئيس مركز ومدينة الحسنة وعدد من مشايخ القبائل.. وتم افتتاح ملعب خاص بمركز شباب الحسنة داخل القرية الرائدة وتطوير الوحدة الصحية بالحسنة وعمارتين تضمان عدد 32 وحدة سكنية.

وأشار اللواء أيمن جبريل رئيس مركز ومدينة الحسنة أنه تم افتتاح بعض الإنجازات مثل ملعب النجيل الصناعى بمركز الشباب.. إلى جانب الوحدة الصحية بعد تطويرها، وعمارتين تضمان 32 وحدة إسكان اجتماعى سيتم تسليمها إلى المنتفعين بعد استكمال توصيل المرافق.

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مصر 365

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