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أعضاء الغرفة التجارية بجنوب سيناء يشكون من عدم إجراء الانتخابات فى موعدها

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تقدم أعضاء الغرفة التجارية بجنوب سيناء بشكاوى لرئيس الوزراء ولوزارة التجارة والصناعة والاستثمار احتجاجا على عدم إجراء انتخابات الغرفة فى موعدها، وقالوا إن الغرفة لم تعقد أى اجتماعات قانونية، وهى بدون مجلس إدارة منذ 4 سنوات، حيث إن رئيس مجلس الإدارة رجل الأعمال بشرم الشيخ جمال عمر خارج ولم تعقد الجلسات.

وانتقد هشام خضير، عضو الغرفة، ونائب رئيس مجلس الإدارة السابق عدم إجراء الانتخابات فى موعدها، مشيرا إلى أنهم قاموا بتجهيز المستندات المطلوبة للترشيح.

وكشف خضير أنه طوال انعقاد الدورة الماضية فمعظم أعضاء المجلس لم يحضروا وبعضهم قدم استقالته، مشيرا إلى أن ذلك مخالف للقانون ويبطل الانعقاد.

وأضاف عوض عسران عضو الغرفة أن رئيس الجمهورية أصدر قرارا بمد مجالس إدارات الغرف التجارية لمدة عام، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تجرى بعد هذا العام وألا تعطل مصالح الأعضاء.

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015
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مصر 365

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