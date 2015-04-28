التحقيق مع 4 مدرسين بالغربية لعدم إلقاء كلمة عن تحرير سيناء بطابور الصباح

قرر مدير مدرسة الجيل المسلم بالسنطة، فى محافظة الغربية، إحالة 4 مدرسين للشئون القانونية للتحقيق معهم، لعدم التزامهم بالأوامر الموكلة إليهم، بإلقاء كلمة عن ذكرى الاحتفال بتحرير سيناء فى طابور الصباح.

كانت إدارة المدرسة قد نظمت احتفالا بذكرى تحرير سيناء، ورفض المدرسون المذكورون إلقاء كلمة عن المناسبة الوطنية، حيث إن الكلمة كان تحتوى على كلمات عن الجيش والدعاء لمصر، والرئيس عبد الفتاح السيسى، فرفض المدرسون تنفيذ الأوامر، وهو ما دفع مدير المدرسة لإيقافهم عن العمل شهرين، وإحالتهم للشئون القانونية للتحقيق، ما تسبب فى غضب مدرسين آخرين.

ووجه رئيس مدينة السنطة، ممدوح هجرس، بتشكيل لجنة ضمت مدير التعليم الخاص، ولجنة من مديرية التربية والتعليم بالغربية، وتم إلغاء قرار إيقافهم عن العمل وإعادتهم مرة أخرى لعملهم لحين انتهاء التحقيقات.