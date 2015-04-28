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المؤتمر يطالب الأحزاب بتجاوز قانون الانتخابات لاستكمال مؤسسات الدولة

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المؤتمر يطالب الأحزاب بتجاوز قانون الانتخابات لاستكمال مؤسسات الدولة المؤتمر يطالب الأحزاب بتجاوز قانون الانتخابات لاستكمال مؤسسات الدولة
قال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب يجرى مشاورات مع جميع الأحزاب من بينهم ائتلاف الجبهة المصرية، مشددًا على أنه لا تحالفات للحزب حتى الآن غير التحالف الدائم مع حزب التجمع، مشيرًا إلى أن المشاورات الأخرى مع الأحزاب ترمى إلى توحيد القوى الوطنية فى تحالف موحد للتعلم من دروس التجربة السابقة للانتخابات.

وأضاف صميدة لـ"اليوم السابع"، أن الحزب يرى فى شأن التعامل مع أزمة تعطل الانتخابات البرلمانية أن يكون هناك رقابة سابقة على قوانين الانتخابات للتغلب على أزمة الطعن على القوانين مرة أخرى، والانتهاء من الاستحقاق الأخير فى خارطة الطريق، مطالبًا الأحزاب السياسية بتجاوز قانون الانتخابات نظرًا للظروف التى تمر بها والانتهاء من المرحلة الانتقالية.

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مصر 365

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