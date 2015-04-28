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أكلات ممنوعة على مرضى الكوليسترول.. أهمها الملوخية والبط

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أكلات ممنوعة على مرضى الكوليسترول.. أهمها الملوخية والبط أكلات ممنوعة على مرضى الكوليسترول.. أهمها الملوخية والبط
للأسف أغلب الأطعمة التى يحب المصرى تناولها يوميًا، هى ذاتها التى تسبب له ارتفاع نسب الكوليسترول فى الدم، والنسبة الغالبة من المصريين يعانون من ارتفاع نسب الكوليسترول، مما يجعلهم مرضى حقيقيين به، ويعانون من ارتفاعه على "أهون سبب".

يوضح الدكتور أحمد مختار، أخصائى أمراض الباطنة والسكر، أن الكوليسترول وارتفاعه فى الدم أحد الأعراض المرضية التى تصيب الغالبية العظمى من المصريين، بسبب نظام الحياة اليومى، وانعدام النظام الرياضى المسئول عن إذابة والتخلص من دهون الدم والكوليسترول.


>ويذكر أخصائى أمراض الباطنة والسكر أن أكثر الأطعمة المصرية شيوعا والتى تسبب ارتفاعًا مباشرًا وسريعًا فى الكوليسترول، خاصة لمرضاه:

-البط: فمرق البط شديد الدسامة، ويحتوى على نسبة عالية من الدهون غير المفيدة، لذا يساعد على ارتفاع نسبة الكوليسترول بشدة.

-"الوز": كذلك "الوز" الذى يحتوى جلده على الكثير من الدهون، كما تعد طريقة طهيه بالتحمير أحد أهم أسباب ارتفاع نسب الكوليسترول.

-الملوخية: والتى يقتل ضررها نفعها، فالسمن والزبد الكثير الذى يضاف إليها، سبب فى ارتفاع نسبة الكوليسترول.

-"الفراخ المحمرة": أحد أكثر الأطعمة ضررًا على الصحة والمعدة، فهى تزيد من نسب الدهون المشبعة بسبب طهيها الخاطئ وكثرة تناولها، والتى تصل للجسم وترسب الدهون على الدم وترفع من الكوليسترول.

-"اللحمة الملبسة": أحد الأطعمة التى تزيد من معدل الدهون فى الجسم، وترسب الدهون فى الدم، وترفع الكوليسترول.

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مصر 365

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