محافظ السويس يتفقد العناية المركزة وقسم الحوادث والطواريء بالمستشفى العام

قام اللواء العربى السروى محافظ السويس عصر اليوم بجولة تفقدية لمستشفى السويس العام رافقه خلالها الدكتور لطفى عبدالسميع مدير عام مديرية الصحة الجديد لمتابعة سير العمل داخل قسم الحوادث والطوارى و التاكيد على الإنتهاء من أعمال التطوير وتوصيل التيار الكهربائي لغرف العناية المركزة خلال ساعات.

وفى الجولة أكد المحافظ على إلتزام الأطباء وطاقم التمريض بالتواجد بالورديات المحددة لهم والتأكيد علي المعاملة الحسنة للمرضى وتوفير كل سبل العناية والعلاج اللازم.

وقام المحافظ بجولة تفقدية لمديرية الصحة ، ثم عقد إجتماع حضره مدير عام الصحة الجديد ووكلاء ومديرى العموم بالمديرية والمستشفيات العامة للوقوف على المشاكل التى تواجه قطاع الصحة وكيفية الأرتقاء بالخدمة الصحية داخل مستشفيات محافظة السويس.