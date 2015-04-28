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مصرع موظف في حادث إنقلاب سياره بالمنيا

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مصرع موظف في حادث إنقلاب سياره بالمنيا مصرع موظف في حادث إنقلاب سياره بالمنيا

28 إبريل 2015 | 9:23 مساءً

أرشيفية

لقي موظف مصرعه، في حادث إنقلاب سياره ملاكي بترعة الإبراهيمية بالمنيا.
> تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى، مدير أمن المنيا، إخطاراَ من عمليات النجدة، بإنقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية، بالقرب من مدخل مدينة مطاى.
> بإنتقال أجهزة الأمن، تبين أنه أثناءعودة عماد -ع 45 سنة، موظف بالوحدة المحلية من عمله، إنحرفت سيارته رقم 31649 ملاكى المنيا، وسقطت بترعة الإبراهيمية عند مدخل مدينة مطاى، وتواصل فرقة الإنقاذ النهرى، عملها فى لإنتشال الجثة، وحرر عن الحادث المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

2015-04-28

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