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السفير الأمريكي :نشجع إحتواء الإخوان سلمياً و نتطلع لاستئناف مناورات النجم الساطع مع مصر

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السفير الأمريكي :نشجع إحتواء الإخوان سلمياً و نتطلع لاستئناف مناورات النجم الساطع مع مصر السفير الأمريكي :نشجع إحتواء الإخوان سلمياً و نتطلع لاستئناف مناورات النجم الساطع مع مصر

 أعلن السفير الأمريكي في القاهرة ديفيد بيكروفت أن بلاده تتطلع لعودة مناورات النجم الشاطع مع العام المقبل، مؤكدا أن بلاده في انتظار قرار مصر لحرص بلاده على تعزيز العلاقات العسكرية مه القاهرة.

وأوضح بيكروفت خلال كلمة ألقاها لأعضاء الغرفة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتعامل مع أي حزب سياسي في مصر دون تمييز ج، ردا على التعامل مع جماعة الاخوان المسلمين بعد حظرها من قبل المصرية.

وشدد السفير الأمريكي على أن بلاده تشجع الإحتواء السلمي لكل الجماعات الإسلامية في مصر بما فيها جماعة الأخوان المسلمين، بشرط ألا يشجعون الإرهاب ولا يمارسون العنف مع المجتمع، والولايات المتحدة يسعدها أن تكون مصر مستقرة ومتقدمة سياسياً وإقتصادياً.

وردا عل. سؤال بطلب مصر لطائرات اف 35 من بلاده، قال السفير الأمريكي إنه لا يعلم إن كانت مصر قد طلبت من امريكا الحصول على طائرات طراز اف 35 ام لا ،لكنه واثق من استمرار التعاون العسكري القوي بين البلدين، استكماًلا لما قامت به امريكا من تزويد مصر بطائرات اف 16.

وقال السفير إن مصر تواجه 5 تحديات هي زيادة عدد السكان ودخول أعداد كبيرة لسوق العمل للبحث عن وظائف عاما بعد عام وتطوير التعليم وربطه بالتنمية الاقتصادية وتوفير احتياجات التنمية من الطاقة واخيرًا الاستجابة لتطلعات الشباب والأجيال الجديدة.

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