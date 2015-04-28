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صرف المستحقات المتأخرة لممرضات مستشفى الفيوم العام

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صرف المستحقات المتأخرة لممرضات مستشفى الفيوم العام صرف المستحقات المتأخرة لممرضات مستشفى الفيوم العام
أصدرت مديرية الصحة بالفيوم، بيانا أكدت فيه أن الدكتور محمد عبد المحسن، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حل مشاكل صرف مستحقات التمريض من الحوافز والسهر والنوبتجيات وأكدت المديرية أنه تم الصرف اليوم الثلاثاء.

وذكر البيان أن ممرضات بمستشفى الفيوم العام، نظمن وقفة احتجاجية الأسبوع الماضى اعتراضا على تأخير صرف مستحقاتهن من الحوافز والسهر والنوبيتجيات واستقبل وكيل الوزارة عددا منهن.

واستمع وكيل الوزارة لمشكلتهن واستدعى المسئول المالى ومراقب الحسابات وخاطب المديرية المالية بضرورة سرعة حل المشكلة وتم حل المشكلة صرف جميع المستحقات عن عام كامل، وأرسلت الممرضات خطاب شكر لوكيل الوزارة على جهوده معهن.


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خطاب الشُكْر


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