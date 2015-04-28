حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الآثار غرب الإسكندرية

شنت محافظة الإسكندرية اليوم حملة لإزالة التعديات على المواقع الأثرية التى تتبع النطاق الجغرافى لحى الجمرك.

بدأت الحملة بإزالة تعديات حرم مسجد أبو على الأثرى بشارع السكة الجديدة، وتمت إزالة أكشاك من الأسمنت المسلح بالكامل، وإزالة التعديات بمنطقة قلعة قايتباى بالإسكندرية طبقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 2105 لسنة 1996 والذى يفيد بأنه لا يصرح بالبناء على جانبى شارع القلعة وبالتالى جميع المبانى بعد صدور القرار مخالفة، حيث تم التوجه إلى إزالة تعديات نادى اليخت والنادى البحرى اليونانى والمعهد القومى لعلوم البحار بساحة قلعة قايتباى.

وأشار محمد السيد متولى، مدير عام إدارة الآثار الإسلامية بالإسكندرية والساحل الشمالى، إلى أنه تم بالفعل إزالة الجزء الذى يمثل تعديات من النادى اليونانى، وتأجل إزالة الجزء المخالف الذى يمثل تعديات نادى اليخت لوجود قضية منظورة أمام القضاء، كما تم تأجيل إزالة تعديات المركز القومى لعلوم البحار لحين نقل الأجهزة الخاصة من داخل المركز إلى مكان آخر.