داعش تفجر مسجد فاطمة الزهراء جنوبى الموصل

ذكر شهود عيان اليوم الثلاثاء أن تنظيم داعش فجر مسجد فاطمة الزهراء تحت ذريعة وجود مدافن فى المسجد فى احد المناطق جنوبى مدينة الموصل.

وابلغ الشهود وكالة الانباء الالمانية ( د. ب. ا ) - ان" عناصر تنظيم داعش اقدمت على تفجير مسجد فاطمة الزهراء فى ناحية الشورى جنوبى الموصل بعد الانتهاء من تفخيخه واخلاء محتوياته تحت ذريعة وجود جثث مدفونة داخل المسجد وهذا لايجوز اطلاقا وشرعا ".

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