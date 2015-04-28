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مقتل 5 إرهابيين فى ولاية تيزى وزو الجزائرية

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مقتل 5 إرهابيين فى ولاية تيزى وزو الجزائرية مقتل 5 إرهابيين فى ولاية تيزى وزو الجزائرية
تمكنت قوة من الجيش الوطنى الشعبى بالجزائر، مساء اليوم الثلاثاء، من القضاء على خمسة إرهابيين بمنطقة عزازقة فى ولاية تيزى وزو.. وذلك بحسب ما ذكر بيان لوزارة الدفاع الوطن.

وأفاد البيان بأنه خلال عملية نوعية قضت قوة للجيش الوطنى الشعبى تابعة للقطاع العملياتى لتيزى وزو بإقليم الناحية العسكرية الأولى على خمسة إرهابيين بالقرب من اقرو بعزازقة واستعادة أربعة أسلحة رشاشة من طراز كلاشنيكوف ومسدس آلى وكمية من الذخيرة والمتفجرات وثلاثة هواتف نقالة وأغراض أخرى، مشيرًا إلى أن العملية لا تزال مستمرة.
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