تحليل - أنشيلوتي يختبر ' خطة خاصة ' بطلها فاران لمواجهة يوفنتوس

اختبر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد خطة خلال مباراة سيلتا فيجو تؤمن صحيفة ماركا أنها قد تكون حلا للميرنجي أمام يوفنتوس في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يعاني من غياب نجم خط وسطه لوكا مودريتش بسبب الإصابة التي ستبعده عن المستطيل الأخضر لستة أسابيع.

لعب راموس دور الارتكاز الثاني المجاور لتوني كروس أمام أتليتكو مدريد ونجح الأمر، لكن أمام يوفنتوس القصة قد تكون مختلفة.

ذكرت صحيفة ماركا أن أنشيلوتي يفكر اللعب بثلاثي في الخط الخلفي بالنظر إلى ظهور رافايل فاران بشكل جيد جدا في التغطية على رفيقه خلال موقعة أتليتكو مدريد.

وأمام سيلتا فيجو لجأ أنشيلوتي لتجربة لم يخضها إلا فيما ندر وهي استخدام 3 مدافعين على خط الواحد بوجود بيبي مع فاران وسيرخيو راموس.

هذا الحل قد يكون مناسبا أمام يوفنتوس بحسب تحليل ماركا في ظل اعتماد الفريق الإيطالي على ثنائي هجوم من ألفارو موراتا وكارلوس تيفيز.

وجيد بالنسبة لريال مدريد لأن الفريق الملكي يحتاج لتأمين دفاعه في ظل انخفاض قدراته في الاحتفاظ بالكرة مع غياب مودريتش.