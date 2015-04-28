مؤتمر أنشيلوتي - عودة بيل أمام سيفيليا وفرص بنزيمة أمام يوفنتوس

(إفي): أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد عودى لاعبه الويلزي جاريث بيل من إصابته العضلية مطلع الأسبوع المقبل، ليشارك في لقاء سيفيليا السبت بالجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

كما أبدى المدرب الإيطالي تطلعه لعودة الفرنسي كريم بنزيمة هو الآخر، خلال مواجهة يوفنتوس بملعبه في تورينو الثلاثاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

وبذلك ستكون مباراة ألميريا غدا الأربعاء بالجولة الرابعة والثلاثين، أخر مباراة يغيب عنها اللاعب الويلزي، حيث حدد أنشيلوتي عودته رسميا السبت المقبل على ملعب رامون سانشيز بيثخوان.

وأكد المدرب الإيطالي قائلا "نعتقد أن بيل سيستطيع المشاركة في لقاء سيفيليا. هو يخوض تدربيات فردية وأمس تدرب في الملعب والخميس المقبل قد يستطيع خوض المران مع زملائه. بينما بنزيمة سيتمكن من ذلك بحلول الأحد المقبل".

ويثق أنشيلوتي في تعافي بنزيمة من إصابته بالتواء في الركبة بحلول مواجهة الفريق الإيطالي الأسبوع المقبل، وقال: "أعتقد أنه سيكون في حالة جيدة. ونحن في حاجة له بهذه الحالة مثل باقي الفريق لخوض نصف النهائي" للبطولة الأوروبية.