كيلور نافاس يحرس عرين ريال مدريد أمام ألميريا

(إفي): كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أن الكوستاريكي كيلور نافاس سيكون الحارس الأساسي للفريق غدا الأربعاء أمام ألميريا على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة الـ34 بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم، لم يرغب أنشيلوتي في الربط بين الدفع بنافاس في المباريات التي يخوضها الملكي على ملعبه وبين حماية الحارس إيكر كاسياس من صافرات الاستهجان التي تطلقها الجماهير ضده.

وقال المدرب الإيطالي: "نافاس سيلعب أمام ألميريا، لعبه دائما في البرنابيو ليس له توضيح. لقد منحته فرصة اللعب من حين لآخر، لكنني لم أفكر إذا كان اللقاء على أرضنا أو خارجها لأنه يمكنه اللعب في أي مكان".

وبذلك ستصبح هذه المرة العاشرة في الموسم الحالي التي يتم فيها الدفع بنافاس منذ بداية اللقاء، ففي أبريل الجاري لعب الكوستاريكي أمام إيبار في الليجا، وهي البطولة التي لا يلعب فيها سوى على ملعب "سانتياجو برنابيو" أمام إلتشي ورايو فايكانو وليفانتي.

كما خاض الحارس لقائين في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي أمام بازل ولودوجوريتس، ولعب أمام أتليتكو مدريد وإسبانيول في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وقرر أنشيلوتي أيضا الدفع بخيسي رودريجز في ظل الغيابات التي يعاني منها الملكي سواء للإصابة أو الإيقاف.

وحول هذا اللاعب قال: "في بداية الموسم فاتته فترة كبيرة من مرحلة الإعداد، وهو أمر طبيعي بعد أي إصابة كبيرة. ولكن بعدها بات في حالة بدنية جيدة.. والآن أصبح جاهزا للعب وسيلعب غدا".