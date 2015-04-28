أوديجارد يدخل قائمة ريال مدريد للمرة الأولى

استدعى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد مارتن أوديجارد لاعب الفريق الشاب لقائمة اللوس بلانكوس التي تستعد للقاء ألميريا يوم الأربعاء.

ويستضيف ريال مدريد نظيره ألميريا في إطار الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء أوديجارد لقائمة الفريق الملكي بعد انضمامه له في سوق الانتقالات الشتوية الماضية في يناير.

ويدخل الفريق الملكي المباراة برصيد 79 نقطة، ويفصله عن برشلونة صاحب الصدارة نقطتين فقط.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس- إيكر كاسياس- باتشيو

في الدفاع: رافائيل فاران- بيبي- فابيو كوينتراو- مارسيلو- ألفارو أربيلوا- ناتشو- دييجو لورينتي

في الوسط: توني كروس- جيمس رودريجيز- إيسكو- لوكاس سيلفا- أيارامندي- مارتن أوديجارد

في الهجوم: كريستيانو رونالدو- خيسي رودريجيز- تشيتشاريتو- مايورال