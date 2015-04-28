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رئيس المترو يعلن انتهاء رفع أنقاض قطار العباسية وإصلاح أضرار الحادث

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رئيس المترو يعلن انتهاء رفع أنقاض قطار العباسية وإصلاح أضرار الحادث رئيس المترو يعلن انتهاء رفع أنقاض قطار العباسية وإصلاح أضرار الحادث
أعلن المهندس على فضالى، رئيس شركة المترو، انتهاء عملية تقطيع ورفع أنقاض قطار العباسية المصطدم بصدادات المحطة ظهر أول أمس، لافتًا إلى أن الفنيين بالشركة انتهوا من أعمال رفع الحطام المتبقية من القطار وتم إخراجها من نفق العباسية.

وأضاف رئيس شركة المترو فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الفنيين بالشركة رفعوا الأنقاض وأصلحوا الكابلات والأضرار التى سببها الحادث بمحطة العباسية طوال اليوم، موضحًا أن العاملين بالشركة، كانوا يعملون ليلاً ونهارًا من أجل سرعة رفع أنقاض القطار وإصلاح الأضرار.

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مصر 365