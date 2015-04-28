تأهب أمنى بحرى وجوى فى قبرص انتظارًا لزيارة الرئيس السيسى

>كشف مصدر أمنى قبرصى، أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية، مشددة تمهيدا لزيارة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، المقررة غدا الأربعاء، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تم اتخاذها فى اجتماع عقد بوزارة الخارجية الأسبوع الماضى، بمشاركة العديد من الأجهزة الأمنية، حيث تصنف الزيارة على أنها ذات درجة عالية من الخطورة وأن الإجراءات، التى ستتبع خلال الزيارة غير مسبوقة وشديدة القسوة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات صحفية له اليوم، إن مصر قامت بطلب إجراءات أمنية خاصة، مؤكدا أن تلك الإجراءات تشمل تأمين جوى وبحرى، وأن التعليمات صدرت لأمن الموانى ووحدة العمليات الجوية للبقاء على أهبة الاستعداد، كما سيتم زيادة حالة التأهب بالمطارات والموانئ، وإنه من المتوقع مرافقة بالحرس الشخصى للرئيس خلال الزيارة.

وأكد المصدر، إن هذه الزيارة من المرات القليلة للغاية التى تتخذ فيها مثل هذه الإجراءات الأمنية بسبب المخاطر المحيطة بها، موضحًا أن المسئولين الفنيين بالدول الثلاث يعكفون على الانتهاء من صياغة البيان، الذى سيخرج غدا عن القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية، إضافة إلى الموضوعات، التى سيتم التباحث بشأنها خلال القمة، وكذا خلال المباحثات الثنائية بين دول القمة، مشيرا إلى رغبة بعض دول المنطقة دون تسميتها فى الانضمام إلى هذه الشراكة.

كما شدد على اهتمام قبرص واليونان بدفع آلية التعاون الثلاثى مع إسرائيل، التى سيقوم الرئيس القبرصى بزيارتها خلال شهر مايو.

وأشار المصدر إلى أن القمة الثلاثية، التى ستعقد غدا ستشمل تباحث الزعماء المصرى والقبرصى، ورئيس الوزراء اليونانى، حول قضايا الطاقة، إضافة إلى أوجه العلاقات بين الدول الثلاث.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيصل فى الثامنة والنصف صباحا بتوقيت قبرص فى زيارة تستغرق يوما واحدا يعقد خلالها سلسلة من المباحثات الثنائية مع الرئيس القبرصى ورئيس وزراء اليونان يعقبها مؤتمر صحفى مشترك بمثابة إعلان قمة كالذى تم فى القاهرة نوفمبر الماضى، وعقب الانتهاء من زيارة قبرص يتوجه الرئيس إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

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