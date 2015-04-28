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إيقاف الخط الثالث للمترو مساء اليوم وحتى الصباح لاختبار محطة العباسية

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إيقاف الخط الثالث للمترو مساء اليوم وحتى الصباح لاختبار محطة العباسية إيقاف الخط الثالث للمترو مساء اليوم وحتى الصباح لاختبار محطة العباسية
أكد المهندس على فضالى رئيس شركة المترو، أنه سيتم إيقاف حركة القطار الثالث بالكامل ابتداء من العاشرة مساء اليوم، من أجل بدء الاختبارات بمحطة العباسية والتأكد من سلامة إصلاحات الأضرار التى سببها حادث تصادم قطار العباسية.

وأضاف رئيس شركة المترو فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الاختبارات ستستمر نحو 4 ساعات، من أجل التأكد إلى سلامة أنظمة التشغيل بالخط الثالث ومحطة العباسية بشكل خاص، لافتا إلى أنه سيتم استنئاف تشغيل الخط الثالث بكامل طبيعته ابتداء من صباح الغد بعد انتهاء الاختبارات.

وأوضح رئيس شركة المترو أن الخط الثالث سيعمل وفقا لجدول تشغيله الطبيعى من العتبة حتى محطة الأهرام بمصر الجديدة ابتداء من بداية يوم تشغيل الغد، بعد انتهاء اختبارات التشغيل اللازمة، وانتهاء عملية تقطيع ورفع أنقاض قطار العباسية إخراجها من نفق العباسية وإصلاح أضرار الحادث.
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